Иностранный футбольный агент рассказал, какого российского игрока знают все скауты Европы

"Интерес "Барселоны" к Батракову? О нем знают все скауты Европы, так что интерес из "Барселоны" вполне реален. Другой вопрос — какой уровень у этого интереса, реально ли это шорт-лист или просто на уровне скаутского просмотра. Уверен, что зимой переход Батракова маловероятен", - приводит слова Барбозы "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что каталонская "Барселона" проявляет интерес к полузащитнику московского "Локомотива" Алексею Батракову.
Футболист дебютировал за "железнодорожников" в марте 2024 года - с того момента полузащитник провел за клуб во всех турнирах 54 матча и записал на свой счет 26 забитых мячей и 12 результативных передач. На счету Батракова 7 матчей в составе сборной России и 2 забитых мяча, контракт 20-летнего футболиста с "Локомотивом" рассчитан до июня 2029 года. Рыночная стоимость игрока, согласно версии Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press