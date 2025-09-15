Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
2 - 3 2 3
УралЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен
Черноморец
4 - 1 4 1
ЧайкаЗавершен
Родина
1 - 0 1 0
Факел2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
0 - 0 0 0
Кремонезе2 тайм
Комо
21:45
ДженоаНе начат

Иностранный футбольный агент рассказал, какого российского игрока знают все скауты Европы

Футбольный агент Пауло Барбоза рассказал, за каким российским футболистом следят европейские скауты.
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press
"Интерес "Барселоны" к Батракову? О нем знают все скауты Европы, так что интерес из "Барселоны" вполне реален. Другой вопрос — какой уровень у этого интереса, реально ли это шорт-лист или просто на уровне скаутского просмотра. Уверен, что зимой переход Батракова маловероятен", - приводит слова Барбозы "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что каталонская "Барселона" проявляет интерес к полузащитнику московского "Локомотива" Алексею Батракову.

Футболист дебютировал за "железнодорожников" в марте 2024 года - с того момента полузащитник провел за клуб во всех турнирах 54 матча и записал на свой счет 26 забитых мячей и 12 результативных передач. На счету Батракова 7 матчей в составе сборной России и 2 забитых мяча, контракт 20-летнего футболиста с "Локомотивом" рассчитан до июня 2029 года. Рыночная стоимость игрока, согласно версии Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

