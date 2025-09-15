Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
2 - 3 2 3
УралЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен
Черноморец
4 - 1 4 1
ЧайкаЗавершен
Родина
1 - 0 1 0
Факел2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
0 - 0 0 0
Кремонезе2 тайм
Комо
21:45
ДженоаНе начат

Представитель Дзюбы рассказал, завершит ли нападающий карьеру по окончании сезона

Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего "Акрона" Артема Дзюбы, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Акрон"
"Контракт у Артема до конца сезона. Все так быстро меняется, поэтому не стану делать громких заявлений, что он закончит или не закончит карьеру. Такая же ситуация, как в прошлом году, дождемся конца сезона — сядем и поговорим. Тайного смысла искать не стоит", - приводит слова Гольдмана "СЭ".

Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" с осени 2024 года - нападающий провел за клуб во всех турнирах 32 матча и записал на свой счет 14 забитых мячей и 9 голевых передач. Контракт форварда с тольяттинцами рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, что в сезоне-2024/2025 Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и национальной команды России. Ранее нападающий выступал за петербургский "Зенит", столичные "Спартак" и "Локомотив", "Ростов", "Томь", тульский "Арсенал" и турецкий "Адана Демирспор". В августе текущего года футболисту исполнилось 37 лет.

