Представитель Дзюбы рассказал, завершит ли нападающий карьеру по окончании сезона

"Контракт у Артема до конца сезона. Все так быстро меняется, поэтому не стану делать громких заявлений, что он закончит или не закончит карьеру. Такая же ситуация, как в прошлом году, дождемся конца сезона — сядем и поговорим. Тайного смысла искать не стоит", - приводит слова Гольдмана "СЭ".
Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" с осени 2024 года - нападающий провел за клуб во всех турнирах 32 матча и записал на свой счет 14 забитых мячей и 9 голевых передач. Контракт форварда с тольяттинцами рассчитан до конца текущего сезона.
Напомним, что в сезоне-2024/2025 Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и национальной команды России. Ранее нападающий выступал за петербургский "Зенит", столичные "Спартак" и "Локомотив", "Ростов", "Томь", тульский "Арсенал" и турецкий "Адана Демирспор". В августе текущего года футболисту исполнилось 37 лет.
Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего "Акрона" Артема Дзюбы, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Акрон"