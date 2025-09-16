Семшов - о совмещении постов Карпина: мы начинаем искать там, где не нужно

"Совмещение постов главного тренера сборной и "Динамо" не мешает Карпину. Это просто мы начинаем искать там, где не нужно. У Карпина была неделя после возвращения со сборной. Без него команда занималась по программе, которую он дал своим помощникам", - сказал Семшов в интервью "РИА Новости Спорт".
Валерий Карпин летом текущего года был назначен на пост главного тренера московского "Динамо", специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. В феврале 2025 года Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".
После восьми сыгранных туров бело-голубые располагаются на 9 месте в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками.
Следующую игру "Динамо" проведёт в Кубке России на выезде против "Сочи". Матч пройдёт в среду, 17 сентября.
Фото: ФК "Динамо" Москва