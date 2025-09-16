Матчи Скрыть

Кубок России

Оренбург
16:30
РубинНе начат
Акрон
18:45
ЛокомотивНе начат
Нижний Новгород
20:45
Динамо МхНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Атлетик
19:45
АрсеналНе начат
ПСВ
19:45
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВильярреалНе начат
Реал Мадрид
22:00
МарсельНе начат
Ювентус
22:00
Боруссия ДНе начат
Бенфика
22:00
КарабахНе начат

Семшов - о совмещении постов Карпина: мы начинаем искать там, где не нужно

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о совмещении постов главного тренера сборной России и московского "Динамо" Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Совмещение постов главного тренера сборной и "Динамо" не мешает Карпину. Это просто мы начинаем искать там, где не нужно. У Карпина была неделя после возвращения со сборной. Без него команда занималась по программе, которую он дал своим помощникам", - сказал Семшов в интервью "РИА Новости Спорт".

Валерий Карпин летом текущего года был назначен на пост главного тренера московского "Динамо", специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. В феврале 2025 года Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".

После восьми сыгранных туров бело-голубые располагаются на 9 месте в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками.

Следующую игру "Динамо" проведёт в Кубке России на выезде против "Сочи". Матч пройдёт в среду, 17 сентября.

