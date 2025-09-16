Литвинов - об удалении Станковича: он - тренер и эмоциональный человек, как и все мы

"Вы начинаете говорить об эмоциях, мы все футболисты, все эмоциональные люди. Учитывая, какой спорный момент был, ты пропускаешь гол в концовке. На это тяжело не реагировать. Судья посчитал, что надо удалить тренера. Не могу судить этот момент, он - тренер и эмоциональный человек, как и все мы. Мы понимаем, что на поле нам недопустимо это делать, потому что ты оставишь команду в меньшинстве. Деян понимает, что он может где-то эмоционально действовать", — сказал Литвинов в интервью "Матч ТВ".
В субботу, 13 сентября "Динамо" на своём поле принимало "Спартак". Игра завершилась со счётом 2:2. Дублем в составе бело-голубых отметился хавбек Бителло, а у красно-белых два гола забил форвард Ливай Гарсия. Также в концовке первого тайма перед голом динамовцев на газон после столкновения упал полузащитник "Спартака" Маркиньос. Судья игру не остановил. После этого наставник красно-белых Деян Станкович выбежал на поле и впоследствии был удалён за использование нецензурных выражений в адрес судьи.
После восьми туров Российской Премьер-Лиги "Спартак" находится на восьмом месте, имея в своём активе 12 очков.
Фото: РИА Новости Спорт