Оренбург
16:30
РубинНе начат
Акрон
18:45
ЛокомотивНе начат
Нижний Новгород
20:45
Динамо МхНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Атлетик
19:45
АрсеналНе начат
ПСВ
19:45
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВильярреалНе начат
Реал Мадрид
22:00
МарсельНе начат
Ювентус
22:00
Боруссия ДНе начат
Бенфика
22:00
КарабахНе начат

Литвинов - об удалении Станковича: он - тренер и эмоциональный человек, как и все мы

Защитник "Спартака" Руслан Литвинов прокомментировал удаление главного тренера команды в матче против "Динамо" в 8-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости Спорт
"Вы начинаете говорить об эмоциях, мы все футболисты, все эмоциональные люди. Учитывая, какой спорный момент был, ты пропускаешь гол в концовке. На это тяжело не реагировать. Судья посчитал, что надо удалить тренера. Не могу судить этот момент, он - тренер и эмоциональный человек, как и все мы. Мы понимаем, что на поле нам недопустимо это делать, потому что ты оставишь команду в меньшинстве. Деян понимает, что он может где-то эмоционально действовать", — сказал Литвинов в интервью "Матч ТВ".

В субботу, 13 сентября "Динамо" на своём поле принимало "Спартак". Игра завершилась со счётом 2:2. Дублем в составе бело-голубых отметился хавбек Бителло, а у красно-белых два гола забил форвард Ливай Гарсия. Также в концовке первого тайма перед голом динамовцев на газон после столкновения упал полузащитник "Спартака" Маркиньос. Судья игру не остановил. После этого наставник красно-белых Деян Станкович выбежал на поле и впоследствии был удалён за использование нецензурных выражений в адрес судьи.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги "Спартак" находится на восьмом месте, имея в своём активе 12 очков.

