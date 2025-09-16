Матчи Скрыть

Оренбург
16:30
РубинНе начат
Акрон
18:45
ЛокомотивНе начат
Нижний Новгород
20:45
Динамо МхНе начат

Атлетик
19:45
АрсеналНе начат
ПСВ
19:45
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВильярреалНе начат
Реал Мадрид
22:00
МарсельНе начат
Ювентус
22:00
Боруссия ДНе начат
Бенфика
22:00
КарабахНе начат

Игрок "Балтики" заявил о желании попасть в сборную России

Полузащитник "Балтики" Владислав Саусь рассказал о желании сыграть за сборную России.
Фото: ФК "Балтика"
"Я не попал в расширенный список сборной, но стараюсь не думать об этом. Значит, на данный момент, по мнению тренерского штаба, не готов. Я и сам так считаю. Но, конечно, как и любой футболист с амбициями хочу играть за свою сборную", - цитирует Сауся "Чемпионат".

В текущем сезоне Владислав Саусь провел за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 9 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. 22-летний полузащитник ни разу не вызывался в сборную России.

Напомним, что в сентябре национальная команда России сыграла вничью с Иорданией в Москве (0:0), а также одержала выездную победу над Катаром (4:1). В октябре команда Валерия Карпина сыграет на домашних стадионах с Ираном и Боливией.

