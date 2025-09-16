"Я не попал в расширенный список сборной, но стараюсь не думать об этом. Значит, на данный момент, по мнению тренерского штаба, не готов. Я и сам так считаю. Но, конечно, как и любой футболист с амбициями хочу играть за свою сборную", - цитирует Сауся "Чемпионат".
В текущем сезоне Владислав Саусь провел за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 9 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. 22-летний полузащитник ни разу не вызывался в сборную России.
Напомним, что в сентябре национальная команда России сыграла вничью с Иорданией в Москве (0:0), а также одержала выездную победу над Катаром (4:1). В октябре команда Валерия Карпина сыграет на домашних стадионах с Ираном и Боливией.
Игрок "Балтики" заявил о желании попасть в сборную России
Фото: ФК "Балтика"