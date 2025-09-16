Матчи Скрыть

Президент "Сьона": одна передача за три матча? Я ожидал большего от Миранчука в России

Президент "Сьона" Кристиан Константин оценил игру полузащитника "Динамо" Антона Миранчука.
Фото: ФК "Динамо"
"Одна голевая передача за три матча — я ожидал большего от Антона в России. Думаю, когда Миранчук полностью будет интегрирован в игру команды, то отдачи и результата от него будет больше. И Карпин сам это хорошо понимает", - цитирует Константина Sport24.

Антон Миранчук перешел в московское "Динамо" из швейцарского "Сьона" в летнее трансферное окно за 2,5 миллиона евро и заключил двухлетний контракт. Полузащитник провел за бело-голубых во всех турнирах 4 матча и отметился 1 голевой передачей.

После 8 сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 9 место в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками в своем активе. В 9 туре Российской Премьер-Лиги "Динамо" сыграет на выезде с "Оренбургом".

