"Чемпионат идет 30 туров. Как можно говорить, что нереально? В том году было 11 очков до первого места и все тоже спрашивали, реально ли побороться. А в концовке первого круга мы были в двух очках от первого места", - цитирует Литвинова "Матч ТВ".
После 8 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 8 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего в таблице "Краснодара" на 7 баллов.
По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, красно-белые заняли 4 место, набрав 57 баллов в 30 встречах. Летом руководство клуба продлило контракт с Деяном Станковичем до июня 2027 года.
Футболист "Спартака" считает, что красно-белые могут побороться за чемпионство
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов высказался о чемпионсих амбициях красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"