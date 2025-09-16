Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
16:30
РубинНе начат
Акрон
18:45
ЛокомотивНе начат
Нижний Новгород
20:45
Динамо МхНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетик
19:45
АрсеналНе начат
ПСВ
19:45
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВильярреалНе начат
Реал Мадрид
22:00
МарсельНе начат
Ювентус
22:00
Боруссия ДНе начат
Бенфика
22:00
КарабахНе начат

Футболист "Спартака" считает, что красно-белые могут побороться за чемпионство

Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов высказался о чемпионсих амбициях красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Чемпионат идет 30 туров. Как можно говорить, что нереально? В том году было 11 очков до первого места и все тоже спрашивали, реально ли побороться. А в концовке первого круга мы были в двух очках от первого места", - цитирует Литвинова "Матч ТВ".

После 8 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 8 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего в таблице "Краснодара" на 7 баллов.

По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, красно-белые заняли 4 место, набрав 57 баллов в 30 встречах. Летом руководство клуба продлило контракт с Деяном Станковичем до июня 2027 года.

