В московском "Динамо" рассказали, какую помощь получают от Романа Ротенберга

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал о взаимодействии с Романом Ротенбергом.
Фото: ФК "Динамо"
— Недавно Роман Ротенберг выразил готовность помочь Валерию Карпину в футбольном "Динамо", клуб готов принять эту помощь?

— Мы уже принимаем помощь от Романа Борисовича! В каком виде? В виде советов, - приводит слова Пивоварова Legalbet.

Летом текущего года бывший главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг вошел в совет директоров хоккейного клуба "Динамо" Москва.

В июне 2025 года руководство футбольного клуба "Динамо" назначило Валерия Карпина на пост главного тренера, специалист продолжает работу в сборной России. В 8 туре РПЛ бело-голубые на своем поле сыграли вничью со столичным "Спартаком" (2:2) - после 8 сыгранных матчей команда Валерия Карпина занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата России с 9 набранными очками в своем активе.

