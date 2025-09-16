Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
0 - 0 (П 4 - 2) 0 042
РубинЗавершен
Акрон
0 - 2 0 2
Локомотив2 тайм
Нижний Новгород
20:45
Динамо МхНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетик
0 - 0 0 0
Арсенал1 тайм
ПСВ
0 - 1 0 1
Юнион1 тайм
Тоттенхэм
22:00
ВильярреалНе начат
Реал Мадрид
22:00
МарсельНе начат
Ювентус
22:00
Боруссия ДНе начат
Бенфика
22:00
КарабахНе начат

Червиченко раскритиковал статистический показатель, по которому Максименко - худший вратарь РПЛ

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал статистику, по которой вратарь красно-белых Александр Максименко является худшим в РПЛ по предотвращенным голам.
Фото: ФК "Спартак"
- Вы знаете, я не понимаю, что такое непредотвращенные голы. Это примерно так же, как эта идиотская история — xG или LG — я даже не знаю, как называется. По возможным голам — что значит возможные? Гол или есть, или его нет. Так же и здесь, что значит по предотвращенным каким-то? Что за бред? Вратарь либо спасает, либо не спасает, вот и все.

Напомним, ранее сообщалось о том, что голкипер московского "Спартака" Александр Максименко является на данный момент худшим вратарем Российской Премьер-Лиги по количеству предотвращенных голов.

В этом сезоне Максименко провел в составе красно-белых 8 матчей в чемпионате России, в которых пропустил 13 мячей и лишь дважды оставил свои ворота в неприкосновенности.

После 8 сыгранных туров "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 12 набранными очками.

Источник: "Сетевое издание СП"

