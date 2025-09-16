- Вы знаете, я не понимаю, что такое непредотвращенные голы. Это примерно так же, как эта идиотская история — xG или LG — я даже не знаю, как называется. По возможным голам — что значит возможные? Гол или есть, или его нет. Так же и здесь, что значит по предотвращенным каким-то? Что за бред? Вратарь либо спасает, либо не спасает, вот и все.
Напомним, ранее сообщалось о том, что голкипер московского "Спартака" Александр Максименко является на данный момент худшим вратарем Российской Премьер-Лиги по количеству предотвращенных голов.
В этом сезоне Максименко провел в составе красно-белых 8 матчей в чемпионате России, в которых пропустил 13 мячей и лишь дважды оставил свои ворота в неприкосновенности.
После 8 сыгранных туров "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 12 набранными очками.
Источник: "Сетевое издание СП"
Червиченко раскритиковал статистический показатель, по которому Максименко - худший вратарь РПЛ
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал статистику, по которой вратарь красно-белых Александр Максименко является худшим в РПЛ по предотвращенным голам.
Фото: ФК "Спартак"