"Артем рвался играть, но я не хочу рисковать его здоровьем. У нас был очень тяжелый выезд, сложный путь домой. Нужно его поберечь", - цитирует Тедеева "Матч ТВ".
"Акрон" уступил на своем поле московскому "Локомотиву" в рамках 4-го тура группового Пути РПЛ Кубка России. Матч проходил на "Солидарность Самара Арене" и завершился со счетом 1:3. 37-летний центральный нападающий тольяттинцев Артем Дзюба не был включен в заявку команды на эту игру.
В этом сезоне Дзюба отыграл в 8 турах РПЛ и оформил 4+2 по системе гол плюс пас.
Тедеев рассказал, что Дзюба рвался играть с "Локомотивом"
Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев рассказал, почему нападающий Артем Дзюба не принимал участия в кубковом матче против "Локомотива" (1:3).
Фото: ФК "Акрон"