"Игра была под нашим контролем. Не все получилось. Во втором тайме сразу прибавили – забили быстрые два гола. В концовке нужно было взять мяч под контроль, было немного сумбурно. Но затем забили третий гол – и закрыли игру, – приводит слова Мялковского "Матч ТВ".
Встреча четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Локомотива" с "Акроном" состоялась во вторник, 16 сентября. Матч завершился победой московской команды со счетом 3:1. Автором первых двух голов стал нападающий железнодорожников Николай Комличенко. Первый мяч в ворота "Локомотива" забил нападающий "Акрона" Дмитрий Пестряков. Третий мяч красно-зеленых забил Денис Попенков.
После этой игры команда Михаила Галактионова лидирует в турнирной таблице группы D, набрав 9 очков. Тольяттинский "Акрон" с пятью очками занимает третье место.
Нападающий "Локомотива" – о матче с "Акроном": игра была под нашим контролем
Нападающий "Локомотива" Руслан Мялковский высказался о победе команды в кубком матче с "Акроном".
Фото: ФК "Локомотив"