Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
КраснодарНе начат
Зенит
20:30
АхматНе начат
Сочи
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Славия
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Олимпиакос
19:45
ПафосНе начат
Аякс
22:00
ИнтерНе начат
Ливерпуль
22:00
АтлетикоНе начат
Бавария
22:00
ЧелсиНе начат
ПСЖ
22:00
АталантаНе начат

Нападающий "Локомотива" – о матче с "Акроном": игра была под нашим контролем

Нападающий "Локомотива" Руслан Мялковский высказался о победе команды в кубком матче с "Акроном".
Фото: ФК "Локомотив"
"Игра была под нашим контролем. Не все получилось. Во втором тайме сразу прибавили – забили быстрые два гола. В концовке нужно было взять мяч под контроль, было немного сумбурно. Но затем забили третий гол – и закрыли игру, – приводит слова Мялковского "Матч ТВ".

Встреча четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Локомотива" с "Акроном" состоялась во вторник, 16 сентября. Матч завершился победой московской команды со счетом 3:1. Автором первых двух голов стал нападающий железнодорожников Николай Комличенко. Первый мяч в ворота "Локомотива" забил нападающий "Акрона" Дмитрий Пестряков. Третий мяч красно-зеленых забил Денис Попенков.

После этой игры команда Михаила Галактионова лидирует в турнирной таблице группы D, набрав 9 очков. Тольяттинский "Акрон" с пятью очками занимает третье место.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится