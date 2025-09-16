"Это все благодаря тренерскому штабу и лично главному тренеру. Они дали мне играть — я получаю игровое время в этом сезоне. Гораздо больше, чем в прошлом. Спасибо Валерию Георгиевичу и его штабу, что есть такая возможность доказывать свой уровень и попадать в основу", – приводят слова Макарова "Известия".
Напомним, Валерий Карпин возглавил московскую команду летом 2025 года, сменив на посту главного тренера Марцела Личка. Денис Макаров играет в составе "Динамо" с лета 2021 года. Его действующее трудовое соглашение с московским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний полузащитник принял участие в восьми матчах за бело-голубых, в которых записал на свой счет два гола. Интернет-портал Transfermarkt оцениваемо его трансферную стоимость в 1,2 миллиона евро.
"Это все благодаря Карпину". Полузащитник "Динамо" рассказал, что помогло ему улучшить игру
Полузащитник "Динамо" Денис Макаров рассказал, благодаря чему ему удалось стать лидером по числу голов в команде.
Фото: ФК "Динамо"