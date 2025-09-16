"Такие тренеры и добиваются результата". Роша выделил одного из наставников ЦСКА

"При Федотове мы играли в пять защитников, а Марко перестроил игру на 4-4-2 или 4-3-3. У Фабио свой подход. Он хочет, чтобы команда прессинговала соперника весь матч, не позволяла ему играть. При этом Фабио требует максимальную концентрацию всегда. Вообще не дает расслабиться. Такие тренеры и добиваются результата", — приводит слова Роши "Чемпионат".
Напомним, Фабио Челестини возглавил московскую команду летом 2025 года. До него пост главного тренера занимал Марко Николич, под руководством которого в прошлом сезоне ЦСКА выиграл Кубок России. Роша пополнил состав ЦСКА в сентябре 2022 года и покинул команду в августе 2025 года. Он продолжает карьеру в "Аль-Джазире" из ОАЭ.
После восьми туров сезона-2025/26 Российской Премьер-Лиги армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. В воскресенье, 14 сентября, под руководством Челестини ЦСКА впервые с начала сезона потерпела поражение. Матч восьмого тура РПЛ с "Ростовом" завершился со счетом 0:1.
Фото: ПФК ЦСКА