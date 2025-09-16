Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
КраснодарНе начат
Зенит
20:30
АхматНе начат
Сочи
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Славия
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Олимпиакос
19:45
ПафосНе начат
Аякс
22:00
ИнтерНе начат
Ливерпуль
22:00
АтлетикоНе начат
Бавария
22:00
ЧелсиНе начат
ПСЖ
22:00
АталантаНе начат

Быстров призвал Карпина не совмещать роли тренера "Динамо" и сборной России

Экс-футболист Владимир Быстров высказался о совмещении Валерием Карпиным должности главного тренера "Динамо" и сборной России.
Фото: ФК "Динамо"
"Пора заканчивать эти совмещения сборной и клуба, чтобы избегать двойных стандартов. Допустим, “Динамо” борется за первое место, а Карпин вызывает в сборную и нагружает футболистов соперника, а своих бережёт. Это мешает и сборной, и клубу", — сказал Быстров на YouTube-канале "О, родной футбол".

Напомним, Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" летом 2025 года. Специалист также возглавляет сборную России по футболу. Под его руководством в текущем сезоне бело-голубые набрали девять очков в восьми турах РПЛ и на данный момент занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата страны. В сентябре сборная России провела две товарищеские встречи. 4 сентября команда Карпина сыграла вничью с Иорданией со счетом 0:0. 7 сентября Россия на выезде одержала победу над Катаром (4:1).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится