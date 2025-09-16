"Пора заканчивать эти совмещения сборной и клуба, чтобы избегать двойных стандартов. Допустим, “Динамо” борется за первое место, а Карпин вызывает в сборную и нагружает футболистов соперника, а своих бережёт. Это мешает и сборной, и клубу", — сказал Быстров на YouTube-канале "О, родной футбол".
Напомним, Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" летом 2025 года. Специалист также возглавляет сборную России по футболу. Под его руководством в текущем сезоне бело-голубые набрали девять очков в восьми турах РПЛ и на данный момент занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата страны. В сентябре сборная России провела две товарищеские встречи. 4 сентября команда Карпина сыграла вничью с Иорданией со счетом 0:0. 7 сентября Россия на выезде одержала победу над Катаром (4:1).
Быстров призвал Карпина не совмещать роли тренера "Динамо" и сборной России
Фото: ФК "Динамо"