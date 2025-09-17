Матчи Скрыть

Кубок России

Крылья Советов
18:00
КраснодарНе начат
Зенит
20:30
АхматНе начат
Сочи
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Славия
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Олимпиакос
19:45
ПафосНе начат
Аякс
22:00
ИнтерНе начат
Ливерпуль
22:00
АтлетикоНе начат
Бавария
22:00
ЧелсиНе начат
ПСЖ
22:00
АталантаНе начат

Сарвели - о голевой передаче на 100-й гол Комличенко: простава тут обязательна

Нападающий "Локомотива" Владислав Сарвели рассказал, как отдавал голевую передачу на 100-й гол Николаю Комличенко.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"Так получилось: пас затылком, но зрячий. Мне кажется, простава тут обязательна. Такая голевая, 100-й гол. Посмотрим", - сказал Сарвели в интервью "Матч ТВ".

Владислав Сарвели отдал голевую передачу на юбилейный 100-й гол в карьере Николая Комличенко. В кубковой игре против "Акрона" он также оформил и 101-й гол в профессиональной карьеры. Матч завершился победой "железнодорожников" со счётом 3:1.

Команда Михаила Галактионова одержала третью подряд победу в Кубке России и, набрав 9 очков, пока возглавляет турнирную таблицу группы D.

