— После "Спартака" была хоть раз мысль заканчивать карьеру?
— Да. Были мысли такие, что лучше уже не будет. Затем эта мысль ушла, потому что был момент, что нужно продолжать, пришло осознание, что надо играть, что заканчивать — это все бред, - сказал Джикия в интервью "Матч ТВ".
Георгий Джикия выступал за московский "Спартак" с 2017 по 2024 год - центральный защитник провел за красно-белых во всех турнирах 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. В прошлом сезоне россиянин был игроком подмосковных "Химок", а летом текущего года на правах свободного агента присоединился к турецкому "Антальяспору".
В составе столичного "Спартака" Георгий Джикия становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. На счету футболиста 44 матча в составе сборной России.
Джикия рассказал, хотел ли он завершить карьеру после ухода из "Спартака"
Бывший капитан "Спартака" Георгий Джикия рассказал о периоде, когда он думал о завершении карьеры.
Фото: ФК "Спартак"