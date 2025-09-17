Матчи Скрыть

Первый тренер Файзуллаева рассказал об адаптации игрока в "Истанбуле Башакшехире"

Первый тренер полузащитника "Истанбула Башакшехира" Аббосбека Файзулаева Дмитрий Ан рассказал, как проходит адаптация игрока в турецком клубе.
Фото: "Чемпионат"
- Мне кажется, что на Аббоса чуть-чуть давит тот факт, что за него была заплачена большая сумма, и он испытывает напряжение. Я жду, когда он адаптируется и будет выходить в стартовом составе, - сказал Дмитрий Ан "Чемпионату".

Напомним, "Истанбул Башакшехир" объявил о подписании контракта с Аббосбеком Файзуллаевым в конце июля. Узбекский полузащитник перешел в турецкий клуб из ЦСКА. Соглашение рассчитано на 5 лет. Сумма трансфера составила 7 миллионов евро.

Файзуллаев провел две игры за "Истанбул" в текущем сезоне, однако результативными действиями не отличился.

