- Не могу сказать, что сейчас у "Сочи" все наладится. Это тяжелая ситуация. Пожелаю только удачи Игорю Осинькину, мы друг друга хорошо знаем. Желаю ему выжить в этой ситуации и построить свою команду, - сказал Ташуев "РБ Спорт".
Напомним, 4 сентября Игорь Осинькин стал главным тренером "Сочи", сменив испанца Роберта Морено. До этого российский специалист работал в "Крыльях Советов" с 2020 года.
На данный момент "Сочи" занимает последнее место в РПЛ, имея в своем активе 1 очко в 8 матчах.
Ташуев: пожелаю Осинькину выжить в "Сочи"
Бывший тренер "Ахмата" Сергей Ташуев высказался об игровой ситуации "Сочи" в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"