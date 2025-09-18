Матчи Скрыть

Кубок России

Крылья Советов
1 - 2 1 2
КраснодарЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Сочи
0 - 4 0 4
ДинамоЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

Славия
2 - 2 2 2
Буде-ГлимтЗавершен
Олимпиакос
0 - 0 0 0
ПафосЗавершен
Аякс
0 - 2 0 2
ИнтерЗавершен
Ливерпуль
3 - 2 3 2
АтлетикоЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
ЧелсиЗавершен
ПСЖ
4 - 0 4 0
АталантаЗавершен

Ташуев: пожелаю Осинькину выжить в "Сочи"

Бывший тренер "Ахмата" Сергей Ташуев высказался об игровой ситуации "Сочи" в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Не могу сказать, что сейчас у "Сочи" все наладится. Это тяжелая ситуация. Пожелаю только удачи Игорю Осинькину, мы друг друга хорошо знаем. Желаю ему выжить в этой ситуации и построить свою команду, - сказал Ташуев "РБ Спорт".

Напомним, 4 сентября Игорь Осинькин стал главным тренером "Сочи", сменив испанца Роберта Морено. До этого российский специалист работал в "Крыльях Советов" с 2020 года.

На данный момент "Сочи" занимает последнее место в РПЛ, имея в своем активе 1 очко в 8 матчах.

