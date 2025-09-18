Матчи Скрыть

Главный тренер "Краснодара" оценил дебют Пальцева

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев оценил выступление новичка "быков" Валентина Пальцева в матче с "Крыльями Советов" (2:1).
- Дебют хороший, были позиционные помарки, но это абсолютно нормально. Те, кто приходит из команд, играющих в пять защитников, им нужно время на адаптацию, - сказал Мусаев "Матч ТВ".

Валентин Пальцев перешел из "Динамо" Махачкала в "Краснодар" 4 сентября.

Матч между "Крыльями Советов" и "Краснодаром" завершился победой гостей со счетом 2:1. На данный момент "быки" возглавляют турнирную таблицу группы В Пути РПЛ Кубка России с 9 очками, самарцы располагаются на строчку ниже с 6 баллами.

