Генич высказался о матче "Сочи" - "Динамо" Москва

- Уничтожение в Сочи. Такого преимущества одной команды над другой в российском футболе я давно не видел, - написал Генич в телеграмм-канале.
Матч четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Сочи" и "Динамо" Москва завершился победой гостей с разгромным счетом 4:0.
Голы в составе бело-голубых забили Эль-Мехди Маухуб, Дмитрий Скопинцев, Николас Маричаль и недавно восстановившийся от травмы Константин Тюкавин.
