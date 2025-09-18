Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
1 - 2 1 2
КраснодарЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Сочи
0 - 4 0 4
ДинамоЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Славия
2 - 2 2 2
Буде-ГлимтЗавершен
Олимпиакос
0 - 0 0 0
ПафосЗавершен
Аякс
0 - 2 0 2
ИнтерЗавершен
Ливерпуль
3 - 2 3 2
АтлетикоЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
ЧелсиЗавершен
ПСЖ
4 - 0 4 0
АталантаЗавершен

Генич высказался о матче "Сочи" - "Динамо" Москва

Российский комментатор Константин Генич высказался о матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ между "Сочи" и московским "Динамо" (0:4).
Фото: "Чемпионат"
- Уничтожение в Сочи. Такого преимущества одной команды над другой в российском футболе я давно не видел, - написал Генич в телеграмм-канале.

Матч четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Сочи" и "Динамо" Москва завершился победой гостей с разгромным счетом 4:0.

Голы в составе бело-голубых забили Эль-Мехди Маухуб, Дмитрий Скопинцев, Николас Маричаль и недавно восстановившийся от травмы Константин Тюкавин.

