Главный тренер "Зенита" прокомментировал победу над "Ахматом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о победе над "Ахматом" (2:1) в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: "Чемпионат"
- Кубковый матч, сегодня ребята молодцы, хорошо двигались и играли, заслуженно победили. "Амхат" — хорошая команда, но смогли победить, порадовать болельщиков, решить задачу, которая перед нами стояла, - сказал Семак "Матч ТВ".

Матч четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Зенитом" и "Ахматом" завершился победой хозяев со счетом 2:1. Дублем в составе хозяев отличился Александр Соболев. За "Ахмат" гол забил Надер Гандри.

"Зенит" занимает первое место в группе А Пути РПЛ Кубка России с 12 очками, "Ахмат" располагается на последней строчке с 3 баллами.

