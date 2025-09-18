Матчи Скрыть

Бывший капитан "Спартака" высказался о возможном переходе в "Зенит"

Экс-капитан московского "Спартака" Георгий Джикия рассказал, согласился ли бы он на переход в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"
"Нет, конечно. Хотя многие сейчас скажут: а кто тебя зовёт. Но разочек было, когда был вариант. Есть клубы, в которые я не пошёл бы. Уже можно спокойно говорить, мне не 20 лет, когда сначала говоришь, а через пару лет держишь майку и вещаешь, что с детства за этот клуб", - сказал Джикия в интервью "Матч ТВ".

Георгий Джикия выступал за московский "Спартак" с 2017 по 2024 год - в составе красно-белых защитник стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Всего Джикия провел за столичную команду 215 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 11 голевых передач. В прошлом сезоне защитник выступал за подмосковные "Химки", а сейчас является игроком турецкого "Антальяспора".

На счету Георгия Джикии 44 матча в составе национальной команды России и 2 забитых гола.

