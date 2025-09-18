Полузащитник "Краснодара": мы знаем, что "Зенит" - это большой клуб

"Мы знаем, что "Зенит" — это большой клуб. Но я считаю, что нам надо фокусироваться на себе. На нашей команде, на том, что мы сами делаем на футбольном поле. Продолжать делать хорошо свою работу. Сделать всё от нас зависящее, чтобы добиться положительного результата", - приводит слова Аугусто Metaratings.
В 9 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" примет на домашнем стадионе петербургский "Зенит" - встреча состоится в воскресенье, 21 сентября, в 19:30 по московскому времени.
После 8 сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками. Петербуржцы располагаются на 6 строчке с 13 баллами в своем активе. Напомним, что по итогам прошлого сезона "быки" впервые в истории стали чемпионами страны, петербуржцы завоевали серебряные медали чемпионата России.
Полузащитник "Краснодара" Дуглас Аугусто высказался о предстоящем матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Краснодар"