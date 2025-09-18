"Перрен вот мне сегодня отдал голевую, хорошо разобрался в моменте. И с ним, и с другими новичками уже налажено взаимодействие, нет никаких проблем и сложностей. У нас и до этого были игроки довольно сильного уровня. У того же Перрена и Аугусто не наблюдаю глобальных отличий, но то, что они являются качественными игроками - это факт", - сказал Козлов в интервью Metaraitings.
Вчера "Краснодар" обыграл на выезде "Крылья Советов" (2:1) в рамках 4-го тура Пути РПЛ Кубка России. Голами в составе "быков" отметились Данила Козлов и Дуглас Аугусто. Самарцы ответили голом Сергея Божина после подачи с углового удара на 83 минуте встречи. Благодаря победе в этой встрече команда Мурада Мусаева поднялась на первую строчку в квартете В Кубка России - в активе "Краснодара" 9 очков.
Следующую игру "Краснодар" проведёт дома в рамках 9-го тура чемпионата России против "Зенита". Встреча пройдёт в воскресенье, 21 сентября.
Козлов рассказал, как новички вписались в "Краснодар"
Фото: ФК "Краснодар"