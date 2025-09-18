Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
18:30
БалтикаНе начат
Спартак
20:45
РостовНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
19:45
МонакоНе начат
Копенгаген
19:45
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
КайратНе начат
Ньюкасл
22:00
БарселонаНе начат
Манчестер Сити
22:00
НаполиНе начат
Айнтрахт
22:00
ГалатасарайНе начат

Козлов рассказал, как новички вписались в "Краснодар"

Полузащитник "Краснодара" Данила Козлов поделился мнением о новичках в команде.
Фото: ФК "Краснодар"
"Перрен вот мне сегодня отдал голевую, хорошо разобрался в моменте. И с ним, и с другими новичками уже налажено взаимодействие, нет никаких проблем и сложностей. У нас и до этого были игроки довольно сильного уровня. У того же Перрена и Аугусто не наблюдаю глобальных отличий, но то, что они являются качественными игроками - это факт", - сказал Козлов в интервью Metaraitings.

Вчера "Краснодар" обыграл на выезде "Крылья Советов" (2:1) в рамках 4-го тура Пути РПЛ Кубка России. Голами в составе "быков" отметились Данила Козлов и Дуглас Аугусто. Самарцы ответили голом Сергея Божина после подачи с углового удара на 83 минуте встречи. Благодаря победе в этой встрече команда Мурада Мусаева поднялась на первую строчку в квартете В Кубка России - в активе "Краснодара" 9 очков.

Следующую игру "Краснодар" проведёт дома в рамках 9-го тура чемпионата России против "Зенита". Встреча пройдёт в воскресенье, 21 сентября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится