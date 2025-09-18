Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
18:30
БалтикаНе начат
Спартак
20:45
РостовНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
19:45
МонакоНе начат
Копенгаген
19:45
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
КайратНе начат
Ньюкасл
22:00
БарселонаНе начат
Манчестер Сити
22:00
НаполиНе начат
Айнтрахт
22:00
ГалатасарайНе начат

Ерохин высказался о ситуации с брошенной майкой Гандри

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал ситуацию с брошенной футболкой защитника "Ахмата" Насера Гандри.
Фото: РИА Новости Спорт
"Специфическая ситуация. Если бы человек побежал с футболкой со стадиона, не знаю, может пришлось бы играть в другой или делать замену. Это футбол. Эмоции иногда преобладают, поэтому иногда игроки принимают немного эмоциональные решения. Такие ситуации случаются", - сказал Ерохин в интервью "Матч ТВ".

Вчера, 17 сентября, грозненский "Ахмат" на выезде проиграл петербургскому "Зениту" в 4 туре группового этапа Кубка России со счетом 1:2. Забитыми мячами в этой встрече отметились Александр Соболев (дубль) и Надер Гандри. Благодаря этой победе команда Сергея Семака досрочно вышла в плей-офф турнира, заняв первое место в таблице с 12 баллами. Грозненцы на данный момент располагаются на последней строчке с 3 очками в своем активе.

Также в компенсированное время игры судья сначала удалил защитника "Ахмата" Насера Гандри. Уходя с поля, игрок бросил футболку на трибуну, но после просмотра VAR решение было отменено, и ему показали жёлтую карточку. После возвращения Гандри из подтрибунного помещения зритель вернул ему майку.

