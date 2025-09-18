Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
18:30
БалтикаНе начат
Спартак
20:45
РостовНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
19:45
МонакоНе начат
Копенгаген
19:45
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
КайратНе начат
Ньюкасл
22:00
БарселонаНе начат
Манчестер Сити
22:00
НаполиНе начат
Айнтрахт
22:00
ГалатасарайНе начат

Кузяев находится в процессе переговоров с клубами РПЛ - источник

Бывший футболист "Зенита" и французского "Гавра" Далер Кузяев может вернуть в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: ФК "Гавр"
По информации "Чемпионата", игрок хотел бы продолжить карьеру в Европе, но последний конкретный интерес был от "Ганновера" ещё в июле.

На данный момент Далер Кузяев является свободным агентом. Его последней командой был "Гавр". В составе французской команды хавбек провел 46 матчей, в которых отметился 4 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Также Далер Кузяев принял участие в 51 матче за национальную сборную и отметился тремя забитыми мячами. По данным Transfermarkt, игрок оценивается в 3,5 миллиона евро.

