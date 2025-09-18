Кузяев находится в процессе переговоров с клубами РПЛ - источник

По информации "Чемпионата", игрок хотел бы продолжить карьеру в Европе, но последний конкретный интерес был от "Ганновера" ещё в июле.
На данный момент Далер Кузяев является свободным агентом. Его последней командой был "Гавр". В составе французской команды хавбек провел 46 матчей, в которых отметился 4 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Также Далер Кузяев принял участие в 51 матче за национальную сборную и отметился тремя забитыми мячами. По данным Transfermarkt, игрок оценивается в 3,5 миллиона евро.
Бывший футболист "Зенита" и французского "Гавра" Далер Кузяев может вернуть в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: ФК "Гавр"