Кубок России

Новости
ЦСКА
18:30
БалтикаНе начат
Спартак
20:45
РостовНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
19:45
МонакоНе начат
Копенгаген
19:45
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
КайратНе начат
Ньюкасл
22:00
БарселонаНе начат
Манчестер Сити
22:00
НаполиНе начат
Айнтрахт
22:00
ГалатасарайНе начат

Игрок "Ахмата" рассказал о скором получении российского паспорта

Полузащитник "Ахмата" Эгаш Касинтура в ближайшее время может получить российское гражданство.
Фото: ФК "Ахмат"
"Сейчас идёт процесс получения российского гражданства. Посмотрим, чем всё закончится", - сказал Касинтура в интервью "Чемпионату".

Эгаш Касинтура перешёл в "Ахмат" этим летом из махачкалинского "Динамо". В дагестанской команде полузащитник сыграл 65 матчей во всех турнирах и отметился девятью забитыми мячами. В нынешнем сезоне за грозненский клуб хавбек провёл 10 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее в СМИ сообщалось, что 27-летний ангольский футболист женился на гражданке России. Его спутницу зовут Дарья.

