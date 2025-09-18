Матчи Скрыть

Гандри - о брошенной майке в матче с "Зенитом": получилось забавно

Защитник "Ахмата" Насер Гандри рассказал об эпизоде с брошенной майкой в матче против "Зенита" в 4-м туре Пути РПЛ Кубка России.
"После моего удаления я сразу спросил у рефери будет ли потом проверка вместе с видеоассистентом судьи. После того, как он сказал нет, а я уже уходил в раздевалку, заметил на трибунах парня с флагом Туниса. Я решил подарить этому мальчику свою футболку, но в подтрибунном тоннеле меня окликнул администратор команды, когда рефери изменил свое решение. После матча я пригласил мальчика в гостиницу, в которой мы жили, и подарил ему эту футболку. Получилось забавно. В моей карьере раньше не было таких случаев", - сказал Гандри в интервью "Матч ТВ".

Вчера, 17 сентября, грозненский "Ахмат" на выезде проиграл петербургскому "Зениту" в 4 туре группового этапа Кубка России со счетом 1:2. Забитыми мячами в этой встрече отметились Александр Соболев (дубль) и Надер Гандри. Благодаря этой победе команда Сергея Семака досрочно вышла в плей-офф турнира, заняв первое место в таблице с 12 баллами. Грозненцы на данный момент располагаются на последней строчке с 3 очками в своем активе.

В компенсированное время игры судья Рафаэль Шафеев сначала удалил защитника "Ахмата" Насера Гандри за фол на полузащитнике сине-бело-голубых Андрее Мостовом. Уходя с поля, игрок бросил футболку на трибуну, но после просмотра VAR решение было отменено, и ему показали жёлтую карточку. После возвращения Гандри из подтрибунного помещения зритель вернул ему майку.

