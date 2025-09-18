Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
18:30
БалтикаНе начат
Спартак
20:45
РостовНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
19:45
МонакоНе начат
Копенгаген
19:45
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
КайратНе начат
Ньюкасл
22:00
БарселонаНе начат
Манчестер Сити
22:00
НаполиНе начат
Айнтрахт
22:00
ГалатасарайНе начат

Джикия ответил, готов ли он вернуться в "Спартак"

Бывший капитан "Спартака" Георгий Джикия рассказал, вернулся бы он в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
"Если судьба повернется так, что скажут возвращаться в "Спартак"? В любой момент", - передает "Матч ТВ" слова Джикии.

Напомним, прошлым летом Георгий Джикия покинул московский "Спартак" в связи с окончанием срока контракта, который не был продлен. В сентябре 2024 года центральный защитник подписал контракт с "Химками". В это летнее трансферное окно экс-капитан красно-белых перебрался в турецкий клуб "Антальяспор".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится