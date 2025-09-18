Джикия ответил, готов ли он вернуться в "Спартак"

"Если судьба повернется так, что скажут возвращаться в "Спартак"? В любой момент", - передает "Матч ТВ" слова Джикии.
Напомним, прошлым летом Георгий Джикия покинул московский "Спартак" в связи с окончанием срока контракта, который не был продлен. В сентябре 2024 года центральный защитник подписал контракт с "Химками". В это летнее трансферное окно экс-капитан красно-белых перебрался в турецкий клуб "Антальяспор".
Бывший капитан "Спартака" Георгий Джикия рассказал, вернулся бы он в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"