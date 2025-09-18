Матчи Скрыть

В "Акроне" высказались о возможной отставке тренерского штаба

В пресс-службе "Акрона" назвали бредом слухи о возможной отставке тренерского штаба во главе с Зауром Тедеевым.
Фото: ФК "Акрон"
- Все слухи о возможной отставке тренерского штаба — это бред. Понятно, что серия поражений всегда порождает одинаковые слухи с плюс-минус теми же фамилиями, но никакие изменения в тренерском штабе не обсуждались. Команда готовится к матчу с "Рубином" в штатном режиме. В клубе рабочая атмосфера, собран боеспособный коллектив. Уверены, что у команды получится прервать неудачную серию.

Напомним, в прошлом сезоне "Акрон" дебютировал в Российской Премьер-Лиге и финишировал по итогам чемпионата на 9-й строчке.

В этом сезоне команда Заура Тедеева одержала лишь одну победу в 8 сыгранных матчах, трижды сыграла вничью и потерпела 4 поражения. После 8 туров тольяттинцы находятся на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице. В активе красно-черных на данный момент всего 6 набранных очков.

В субботу, 20 сентября, "Акрон" примет на своем поле казанский "Рубин" в рамках 9-го тура РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"

