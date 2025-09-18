"23 млн евро за Батракова? Он не стоит этих денег! Он хороший футболист, но его настоящая стоимость гораздо ниже. Я думаю, его настоящая цена не больше 14-15 млн евро", - цитирует Камоцци Источник: Metaratings.
Напомним, ранее сегодня, 18 сентября, стало известно об обновлении рыночной стоимости атакующего полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова. Теперь его стоимость оценивается в 23 миллиона евро, что сделало 20-летнего хавбека самым дорогим российским игроком.
В этом сезоне Батраков провел 11 матчей за "железнодорожников" и записал в свой актив 10+2 по системе гол плюс пас.
"Он не стоит этих денег!" Камоцци отреагировал на обновленную стоимость Батракова
Итальянский функционер Франко Камоцци считает завышенной новую трансферную стоимость хавбека "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"