Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
1 - 1 (П 9 - 10) 1 1910
БалтикаЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
Ростов1 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
3 - 0 3 0
Монако2 тайм
Копенгаген
1 - 0 1 0
Байер2 тайм
Спортинг Лиссабон
22:00
КайратНе начат
Ньюкасл
22:00
БарселонаНе начат
Манчестер Сити
22:00
НаполиНе начат
Айнтрахт
22:00
ГалатасарайНе начат

"Он не стоит этих денег!" Камоцци отреагировал на обновленную стоимость Батракова

Итальянский функционер Франко Камоцци считает завышенной новую трансферную стоимость хавбека "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"23 млн евро за Батракова? Он не стоит этих денег! Он хороший футболист, но его настоящая стоимость гораздо ниже. Я думаю, его настоящая цена не больше 14-15 млн евро", - цитирует Камоцци Источник: Metaratings.

Напомним, ранее сегодня, 18 сентября, стало известно об обновлении рыночной стоимости атакующего полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова. Теперь его стоимость оценивается в 23 миллиона евро, что сделало 20-летнего хавбека самым дорогим российским игроком.

В этом сезоне Батраков провел 11 матчей за "железнодорожников" и записал в свой актив 10+2 по системе гол плюс пас.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится