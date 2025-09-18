"Позавчера тренер ЦСКА сказал Матеусу, что клуб уже сообщил сборной Бразилии, что не отпустит его! Поэтому он не попал в окончательный список", — приводит слова Де Камарго "Спорт-Экспресс".
Бразильский полузащитник пополнил состав ЦСКА в летнее трансферное окно 2025 года. До этого он играл за "Сан-Паулу". За московскую команду Алвес выступил в 11 встречах, в которых записал на свой счет 2 гола и отдал одну результативную передачу. Молодежный чемпионат мира 2025 года среди игроков до 20 лет состоится в Чили. Турнир пройдет в период с 27 сентября по 19 октября.
ЦСКА не отпустит Алвеса на молодежный чемпионат мира
Спортивный агент Лекка Де Камарго, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса, заявил, что футболист не поедет на молодежный чемпионат мира в составе сборной Бразилии.
Фото: ПФК ЦСКА