Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
21:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
21:45
АнжеНе начат

ЦСКА не отпустит Алвеса на молодежный чемпионат мира

Спортивный агент Лекка Де Камарго, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса, заявил, что футболист не поедет на молодежный чемпионат мира в составе сборной Бразилии.
Фото: ПФК ЦСКА
"Позавчера тренер ЦСКА сказал Матеусу, что клуб уже сообщил сборной Бразилии, что не отпустит его! Поэтому он не попал в окончательный список", — приводит слова Де Камарго "Спорт-Экспресс".

Бразильский полузащитник пополнил состав ЦСКА в летнее трансферное окно 2025 года. До этого он играл за "Сан-Паулу". За московскую команду Алвес выступил в 11 встречах, в которых записал на свой счет 2 гола и отдал одну результативную передачу. Молодежный чемпионат мира 2025 года среди игроков до 20 лет состоится в Чили. Турнир пройдет в период с 27 сентября по 19 октября.

