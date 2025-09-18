Альберт Риера выделил один клуб РПЛ, в котором хотел бы работать

"Знаю, в России писали о том, что я сказал "нет" ЦСКА из-за "Спартака". Не хочу работать ни в "Динамо", ни в ЦСКА, ни в "Локомотиве". Я уважаю все команды, но это правда, что «Спартак» всегда был для меня первым клубом в России. Чувствую к нему больше привязанности", – приводит слова Риеры "Чемпионат".
Альберт Риера занимает пост главного тренера словенского "Целе". Весной 2024 года испанский специалист был одним из кандидатов на должность главного тренера московского "Спартака". Сейчас команду возглавляет Деян Станкович.
После восьми туров Российской Премьер-Лиги сезона-2025/26 красно-белые набрали 12 очков и на данный момент занимают восьмую строчку в турнирной таблице. Последний матч "Спартак" провел в четверг, 18 сентября, с "Ростовом". В четвертом туре группового этапа Кубка России команда Деяна Станковича потерпела поражение со счетом 1:2
Главный тренер "Целе" Альберт Риера назвал московский "Спартак" клубом №1 в России.
Фото: Global Look Press