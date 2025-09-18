Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
21:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
21:45
АнжеНе начат

Полузащитник "Ростова" объяснил, за счет чего команде удалось обыграть "Спартак"

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян прокомментировал победу над "Спартаком" в матче Кубка России.
Фото: РПЛ
"У нас играл смешанный состав. Могу от себя сказать, что соскучился: хотел играть, выложиться и в каких-то моментах доказать. Все ребята выложились и боролись до конца. Это принесло плоды. Где-то мы перетерпели, и это нам воздалось", — приводит слова Байрамяна "Чемпионат".

Встреча четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Спартаком" и "Ростовом" состоялась в четверг, 18 сентября. По ее итогам московская команда потерпела поражение от гостей со счетом 1:2.

Автором первого гола стал нападающий красно-белых Манфред Угальде. Ответ "Ростова" последовал на 54-й минуте от полузащитника Даниила Шанталий. Победный гол желто-синим принес защитник Илья Вахания на 88-й минуте.

