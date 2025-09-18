Агент Батракова рассказал, в чем футболист схож с Месси и Роналду

"Эти три игрока абсолютно разные. Тем не менее, что их может объединить — это скорость принятия решений. Они быстро оценивают ситуацию и принимают решение. Также они способны быстро воплотить это в действие", — приводит слова Кузьмичева "Спорт-Экспресс".
20-летний полузащитник является воспитанником московского "Локомотива", в котором играет с 2011 года. В сезоне-2025/26 Российской Премьер-Лиги Батраков футболист принял участие в 11 встречах во всех турнирах, в которых записал на свой счет десять голов и две результативные передачи. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 16 миллионов евро.
"Локомотив" после восьми туров РПЛ набрал 16 очков и на данный момент идет третьим в турнирной таблице чемпионата России.
