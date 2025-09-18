Матчи Скрыть

Полузащитник "Спартака" Солари – о поражении от "Ростова": я очень разочарован

Полузащитник "Спартака" Пабло Солари высказался о результатах кубкового матча с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"
"Очень жаль, что проиграли. Я очень разочарован. В случае победы мы могли бы обеспечить выход из группы. Естественно нам очень обидно, но такое бывает. Нужно как можно быстрее начать готовиться к воскресному матчу", — приводит слова Солари "Чемпионат".

Матч четвертого этапа пути РПЛ Кубка России состоялся в четверг, 18 сентября. "Спартак" принимал "Ростов" на домашней арене. По итогам встречи красно-белые уступили со счетом 1:2. Автором первого гола стал нападающий красно-белых Манфред Угальде. Во втором тайме ответ гостей последовал от полузащитника Даниила Шанталия и защитника Ильи Вахании.

Победа "Ростова" стала первой в рамках Кубка России после трех поражений подряд. Красно-белые уступили сопернику в группе С второй раз. После этой встречи команда Деяна Станковича идет второй в турнирной таблице, набрав 7 очков.

