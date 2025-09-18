Черданцев – о результатах "Динамо": зачем менять состав, который был в шаге от чемпионства?

"Позади почти треть чемпионата, а команда в нижней части таблицы. Можно сколько угодно говорить про то, что команда строится, что приходят игроки. Но вопрос – зачем было менять состав, который был в шаге от чемпионства? Да, кто-то может ушел по объективным причинам, но в целом состав был сыгран", – приводит слова Черданцева "Матч ТВ".
По итогам восьми стартовых туров сезона-2025/26 Российской Премьер-Лиги, "Динамо" идет девятым в турнирной таблице. В активе команды на данный момент есть девять очков. Последнюю встречу бело-голубые провели со "Спартаком". Игра завершилась ничьей со счетом 2:2. В воскресенье, 21 сентября, "Динамо" на выезде встретится с "Оренбургом". Начало матча – в 12:00 по московскому времени.
Летом 2025 года московскую команду возглавил Валерий Карпин, который также занимает пост главного тренера сборной России по футболу.
Фото: ФК "Динамо"