Дуглас Сантос: мы очень хотим возвратить золотые медали в Санкт-Петербург

"Больше давления испытывает та команда, которая защищает титул. Напомню, что мы были чемпионами 6 раз подряд. В минувшем сезоне уступили титул с разницей в один балл. Мы тоже испытываем давление, но оно, считаю, идет нам во благо.
Играем более сконцентрировано и сосредоточенно, на каждую тренировку выходим с мыслями о том, должны вернуть утраченное. Мы очень хотим возвратить золотые медали в Санкт-Петербург", - цитирует Сантоса "Матч ТВ".
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России - южане опередили петербургский "Зенит" в турнирной таблице на один балл. До этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.
После 8 сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 19 набранными очками. Сине-бело-голубые располагаются на 6 строчке с 13 баллами в своем активе. В воскресенье, 21 сентября, команда Мурада Мусаева примет на своем поле "Зенит" в 9 туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 19:30 по столичному времени.
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче с "Краснодаром".
