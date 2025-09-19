Совет директоров "Спартака" намерен отправить Станковича в отставку - "Чемпионат"

По информации источника, совет директоров московского "Спартака" и генеральный директор клуба Олег Малышев склоняются к отставке Деяна Станковича в течение ближайших недель. Против отставки выступает спортивный директор Франсис Кахигао, у которого нет кандидата на замену сербскому специалисту - к тому же, сам Кахигао находится не в Москве по семейным делам.
Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года, ранее сербский специалист работал в "Црвене Звезде" и венгерском "Ференцвароше". По итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 57 очков в 30 встречах. Летом руководство клуба продлило контракт со Станковичем до лета 2027 года.
После 8 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В 9 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на домашнем стадионе с самарскими "Крыльями Советов".
Источник: "Чемпионат".
