В КДК РФС рассказали, какими были оскорбления Станковича в адрес арбитра

"Первый мат был на английском языке, о котором Станкович сказал, что это не входит в его лексикон. Второе — на сербском. Третье — слово, которым обозначают женщин с низкой социальной ответственностью", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
КДК РФС дисквалифицировал главного тренера "Спартака" Деяна Станковича на два месяца от всех соревнований под эгидой РФС. Вердикт не подлежит обжалованию.
Напомним, что главный тренер красно-белых был удален с поля в первом тайме матча 8 тура РПЛ "Спартак" - "Динамо" (2:2). В официальном протоколе встречи указано, что специалист нецензурно выражался в адрес главного арбитра матча.
После 8 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В 9 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на домашнем стадионе с самарскими "Крыльями Советов".
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какими были оскорбления главного тренера "Спартака" Деяна Станковича в адрес судьи матча 8 тура РПЛ Егора Егорова.
Фото: ФК "Спартак"