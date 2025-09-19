Матчи Скрыть

"Зенит" вызван на заседание КДК из-за баннера болельщиков в адрес Дегтярёва

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что представители "Зенита" приглашены на заседание комитета за баннер болельщиков в адрес министра спорта России Михаила Дегтярёва.
Фото: ФК "Зенит"
"Данное дисциплинарное поведение будет рассмотрено на следующей неделе в отношении "Зенита". Клуб был приглашён на заседание. Из Минспорта в КДК не обращались, есть запись в протоколе от комиссара матча. Баннер будет рассмотрен", - передаёт слова Григорьянца "Чемпионат".

Напомним, что болельщики "Зенит" во время игры с "Ахматом" (2:1) в рамках 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России вывесили баннер с упоминанием министра спорта РФ Михаила Дегтярева и главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака. На нём была надпись, восхваляющая Семака и оскорбляющая Дегтярева.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в РПЛ будет изменен лимит на иностранных футболистов.

