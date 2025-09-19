"Зенит" вызван на заседание КДК из-за баннера болельщиков в адрес Дегтярёва

"Данное дисциплинарное поведение будет рассмотрено на следующей неделе в отношении "Зенита". Клуб был приглашён на заседание. Из Минспорта в КДК не обращались, есть запись в протоколе от комиссара матча. Баннер будет рассмотрен", - передаёт слова Григорьянца "Чемпионат".
Напомним, что болельщики "Зенит" во время игры с "Ахматом" (2:1) в рамках 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России вывесили баннер с упоминанием министра спорта РФ Михаила Дегтярева и главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака. На нём была надпись, восхваляющая Семака и оскорбляющая Дегтярева.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в РПЛ будет изменен лимит на иностранных футболистов.
