Защитник "Рубина" - о Даку: в "Барселоне" не потеряется

Защитник "Рубина" Илья Рожков поделился мнением об игре нападающего команды Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Рубин"
"Если взять Даку, например, в "Барселону" вместо Левандовского, он там вообще не потеряется! Мирлинд - это игрок, который может подстроиться под любую лигу: Испания, Германия, Италия. Он правда футболист очень высокого уровня. Надеюсь, у него получится заиграть в Европе", - сказал Рожков в интервью Legalbet.

Мирлинд Даку в этом сезоне в составе "Рубина" отличился восемью забитыми мячами в 11 матчах во всех турнирах. Всего за казанскую команду албанец забил 33 гола и отдал 13 голевых передач в 73 встречах.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги "Рубин" занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 14 очков.

Следующую встречу команда Рахимова проведёт на выезде против "Акрона". Игра пройдёт в субботу, 20 сентября.

