Матчи Скрыть

Кузяев готов перейти в ЦСКА - источник

ЦСКА рассчитывает подписать полузащитника Далера Кузяева.
Фото: Global Look Press
По информации "Чемпионата", ЦСКА начал общение с Далером Кузяевым на предмет подписания контракта. Сообщается, что "армейцы" заинтересованы в игроке в центр поля сейчас после срыва трансфера полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова. Также говорится, что Кузяев готов перейти в ЦСКА.

На данный момент хавбек является свободным агентом. Его последней командой был "Гавр". В составе французской команды хавбек провел 46 матчей, в которых отметился 4 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Также Далер Кузяев принял участие в 51 матче за национальную сборную и отметился тремя забитыми мячами. По данным Transfermarkt, игрок оценивается в 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось об интересе "Ахмата" к подписанию Далера Кузяева.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится