Кузяев готов перейти в ЦСКА - источник

По информации "Чемпионата", ЦСКА начал общение с Далером Кузяевым на предмет подписания контракта. Сообщается, что "армейцы" заинтересованы в игроке в центр поля сейчас после срыва трансфера полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова. Также говорится, что Кузяев готов перейти в ЦСКА.
На данный момент хавбек является свободным агентом. Его последней командой был "Гавр". В составе французской команды хавбек провел 46 матчей, в которых отметился 4 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Также Далер Кузяев принял участие в 51 матче за национальную сборную и отметился тремя забитыми мячами. По данным Transfermarkt, игрок оценивается в 3,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось об интересе "Ахмата" к подписанию Далера Кузяева.
