"С пяти лет я болел за "Зенит", всё время тренировался там. В детстве эта мечта была, да и, наверное, сейчас осталась. Но я стараюсь об этом не думать. Всё равно в данный момент мы свои задачи решаем", - сказал Вахания в интервью Metaraitings.
Илья Вахания начал свою карьеру в "Зените-2" в 2020 году. Летом 2023 года защитник перешёл в "Ростов", где провёл 86 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть голевых передач. Также он стал вызывать в сборную России и провёл за национальную команду пять матчей, в которых отличился одним забитым мячом и отдал одну голевую передачу. Текущий контракт Ильи Вахании с клубом действует до лета 2028 года. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в три миллиона евро.
Защитник "Ростова" признался, что с детства мечтал играть за "Зенит"
Защитник "Ростова" Илья Вахания признался, что мечтает сыграть в "Зените".
Фото: ФК "Ростов"