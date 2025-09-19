По данным источника, полузащитник Далер Кузяев до конца недели должен пройти медицинский осмотр для перехода в московский ЦСКА. Сообщается, что стороны обсуждают контракт по схеме "1+1".
32-летний Кузяев покинул этим летом французский "Гавр" в качестве свободного агента. За два полных сезона во Франции российский хавбек провел 46 матчей, в которых отметился 4 забитыми голами и 2 голевыми пасами.
Источник: "СЭ"
До конца недели Кузяев пройдет медосмотр для перехода в клуб РПЛ - "СЭ"
Далер Кузяев близок к возвращению в чемпионат России.
Фото: Global Look Press