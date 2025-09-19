Матчи Скрыть

"У "Зенита" нет эмоций". Кержаков рассказал, в чем "Краснодар" будет иметь преимущество

Экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков поделился ожиданиями от центрального матча 9-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Основная проблема "Зенита" заключается в том, что у них нет эмоций. "Краснодар" в первую очередь видится командой, которая в этом компоненте будет иметь преимущество. Без эмоций очень сложно добиться положительного результата.

Действующий чемпион России "Краснодар" примет на своем поле "Зенит" в это воскресенье, 21 сентября. Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет в Краснодаре и начнется в 19:30 по московскому времени. Встречу доверено обслуживать бригаде во главе с Сергеем Карасевым.

"Зенит" набрал 13 очков в 8 сыгранных матчах чемпионата и располагается на 6-й позиции в турнирной таблице. Отставание от лидирующих краснодарцев составляет на данный момент шесть баллов.

Источник: "Чемпионат"

