— Знаем, что вы могли оказаться в "Торпедо".
— Да, такой вариант действительно рассматривался. Я несколько недель находился в Москве, тренировался с командой. Но получил травму бедра и выбыл на несколько недель. В итоге улетел к себе домой, в Бразилию, поэтому трансфер в "Торпедо" не состоялся, - сказал Фернандес в интервью "СЭ".
Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, а после был игроком петербургского "Зенита" в сезоне-2023/2024. Всего защитник провел 271 матч в чемпионате России и отметился 9 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Также на счету Фернандеса 33 матча в составе сборной России и 5 забитых голов.
Вчера, 19 сентября, футболист объявил о завершении профессиональной карьеры. В этот день Марио Фернандесу исполнилось 35 лет. После ухода из петербургского "Зенита" в июле 2024 года Фернандес не смог найти новый клуб.
Марио Фернандес рассказал, в какой российский клуб мог перейти летом текущего года
Экс-игрок сборной России Марио Фернандес рассказал о сорвавшемся переходе.
