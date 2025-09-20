"Это может больше замотивировать "Спартак". Непомнящий - о дисквалификации Станковича

"С одной стороны, позитивно отношусь к этому. Зло должно быть наказано. Это не совсем адекватное поведение для тренера. А с другой стороны, это может больше замотивировать "Спартак". Думаю, что для игроков такая история — дополнительная мотивация", - приводит слова Непомнящего "Матч ТВ".
Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович получил красную карточку в матче 8 тура Российской Премьер-Лиги со столичным "Динамо" (2:2). В официальном протоколе встречи указано, что сербский специалист использовал нецензурную брань в адрес главного арбитра. КДК РФС отстранил главного тренера красно-белых на один месяц от всех соревнований под эгидой РФС.
Напомним, что Деян Станкович является главным тренером красно-белых с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона команда заняла 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах. Летом руководство клуба продлило контракт со специалистом до июня 2027 года.
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о дисквалификации наставника "Спартака" Деяна Станковича.
