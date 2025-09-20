Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
14:30
АхматНе начат
Акрон
16:45
РубинНе начат
Динамо Мх
19:30
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
09:45
ФакелНе начат
Урал
12:00
РоторНе начат
Челябинск
15:00
РодинаНе начат
Волга Ул
16:00
НефтехимикНе начат
Сокол
16:00
ТорпедоНе начат
КАМАЗ
17:00
ШинникНе начат
Чайка
17:00
Спартак КостромаНе начат
Арсенал Тула
17:00
УфаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ливерпуль
14:30
ЭвертонНе начат
Бернли
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Вулверхэмптон
17:00
ЛидсНе начат
Брайтон
17:00
ТоттенхэмНе начат
Вест Хэм
17:00
Кристал ПэласНе начат
Манчестер Юнайтед
19:30
ЧелсиНе начат
Фулхэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
15:00
ЛевантеНе начат
Реал Мадрид
17:15
ЭспаньолНе начат
Алавес
19:30
СевильяНе начат
Вильярреал
19:30
ОсасунаНе начат
Валенсия
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Болонья
16:00
ДженоаНе начат
Верона
19:00
ЮвентусНе начат
Удинезе
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
16:30
МайнцНе начат
Вердер
16:30
ФрайбургНе начат
Хоффенхайм
16:30
БаварияНе начат
Гамбург
16:30
ХайденхаймНе начат
РБ Лейпциг
19:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
18:00
РеннНе начат
Брест
20:00
НиццаНе начат
Ланс
22:05
ЛилльНе начат

"Это может больше замотивировать "Спартак". Непомнящий - о дисквалификации Станковича

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о дисквалификации наставника "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"С одной стороны, позитивно отношусь к этому. Зло должно быть наказано. Это не совсем адекватное поведение для тренера. А с другой стороны, это может больше замотивировать "Спартак". Думаю, что для игроков такая история — дополнительная мотивация", - приводит слова Непомнящего "Матч ТВ".

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович получил красную карточку в матче 8 тура Российской Премьер-Лиги со столичным "Динамо" (2:2). В официальном протоколе встречи указано, что сербский специалист использовал нецензурную брань в адрес главного арбитра. КДК РФС отстранил главного тренера красно-белых на один месяц от всех соревнований под эгидой РФС.

Напомним, что Деян Станкович является главным тренером красно-белых с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона команда заняла 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах. Летом руководство клуба продлило контракт со специалистом до июня 2027 года.

