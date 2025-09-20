Фернандес рассказал, почему перешел в "Зенит", а не вернулся в ЦСКА

"Понимаю болельщиков ЦСКА и их эмоции в свой адрес. Не собираюсь говорить плохого о клубе или о ком-либо еще. Я ушел в "Зенит", потому что ЦСКА не хотел моего возвращения. Когда шли переговоры, проинформировал клуб, что получил предложение от "Зенита". И даже несмотря на это, там не хотели завершить сделку", - сказал Фернандес в интервью "СЭ".
Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, а после был игроком петербургского "Зенита" в сезоне-2023/2024. Всего защитник провел 271 матч в чемпионате России и отметился 9 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Также на счету Фернандеса 33 матча в составе сборной России и 5 забитых голов.
Вчера, 19 сентября, футболист объявил о завершении профессиональной карьеры. В этот день Марио Фернандесу исполнилось 35 лет. После ухода из петербургского "Зенита" в июле 2024 года Фернандес не смог найти новый клуб.
Экс-игрок сборной России Марио Фернандес рассказал, почему перешел в петербургский "Зенит" летом 2023 года.
Фото: ФК "Зенит"