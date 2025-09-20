Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
14:30
АхматНе начат
Акрон
16:45
РубинНе начат
Динамо Мх
19:30
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
09:45
ФакелНе начат
Урал
12:00
РоторНе начат
Челябинск
15:00
РодинаНе начат
Волга Ул
16:00
НефтехимикНе начат
Сокол
16:00
ТорпедоНе начат
КАМАЗ
17:00
ШинникНе начат
Чайка
17:00
Спартак КостромаНе начат
Арсенал Тула
17:00
УфаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ливерпуль
14:30
ЭвертонНе начат
Бернли
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Вулверхэмптон
17:00
ЛидсНе начат
Брайтон
17:00
ТоттенхэмНе начат
Вест Хэм
17:00
Кристал ПэласНе начат
Манчестер Юнайтед
19:30
ЧелсиНе начат
Фулхэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
15:00
ЛевантеНе начат
Реал Мадрид
17:15
ЭспаньолНе начат
Алавес
19:30
СевильяНе начат
Вильярреал
19:30
ОсасунаНе начат
Валенсия
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Болонья
16:00
ДженоаНе начат
Верона
19:00
ЮвентусНе начат
Удинезе
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
16:30
МайнцНе начат
Вердер
16:30
ФрайбургНе начат
Хоффенхайм
16:30
БаварияНе начат
Гамбург
16:30
ХайденхаймНе начат
РБ Лейпциг
19:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
18:00
РеннНе начат
Брест
20:00
НиццаНе начат
Ланс
22:05
ЛилльНе начат

Фернандес рассказал, почему перешел в "Зенит", а не вернулся в ЦСКА

Экс-игрок сборной России Марио Фернандес рассказал, почему перешел в петербургский "Зенит" летом 2023 года.
Фото: ФК "Зенит"
"Понимаю болельщиков ЦСКА и их эмоции в свой адрес. Не собираюсь говорить плохого о клубе или о ком-либо еще. Я ушел в "Зенит", потому что ЦСКА не хотел моего возвращения. Когда шли переговоры, проинформировал клуб, что получил предложение от "Зенита". И даже несмотря на это, там не хотели завершить сделку", - сказал Фернандес в интервью "СЭ".

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, а после был игроком петербургского "Зенита" в сезоне-2023/2024. Всего защитник провел 271 матч в чемпионате России и отметился 9 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Также на счету Фернандеса 33 матча в составе сборной России и 5 забитых голов.

Вчера, 19 сентября, футболист объявил о завершении профессиональной карьеры. В этот день Марио Фернандесу исполнилось 35 лет. После ухода из петербургского "Зенита" в июле 2024 года Фернандес не смог найти новый клуб.

