Полузащитник "Ростова": от нас ушли лидеры, но мы выкарабкиваемся

"Вы сами знаете, почему у нас получился такой неудачный старт сезона. Ушли лидеры, и нужно было время. Я повторяюсь, но у нас молодая команда, которой нужно время. Все видят, что мы потихоньку выкарабкиваемся. Обыграть "Спартак" и ЦСКА — это не самая лёгкая задача", - цитирует Байрамяна "Чемпионат".
После 8 сыгранных туров "Ростов" располагается на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками. В 8 туре чемпионата страны команда Джонатана Альбы одержала домашнюю победу над ЦСКА, а в 9 туре Российской Премьер-Лиги южане сыграют на выезде с калининградской "Балтикой". Встреча состоится завтра, 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по столичному времени.
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян высказался о неудачном старте сезона для команды.
Фото: ФК "Ростов"